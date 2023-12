Stiri pe aceeasi tema

- Craciunul este una dintre cele mai iubite sarbatori din an, marcata de numeroase tradiții și obiceiuri. Inca din Antichitate, Craciunul reprezinta nașterea lui Iisus Hristos, iar de-a lungul secolelor a devenit o sarbatoare a familiei, cand toți cei dragi se strang in jurul mesei, iși ofera cadouri,…

- Moș Craciun a sfidat austeritatea și a ajuns și la copiii din Ipotești. El a venit incarcat cu daruri multe constand in diverse sortimente de dulciuri. Așa cum a declarat ajutorul Moșului, primarul Dumitru Gulei, și el parca desprins din povești cu mustața lui alba și deasa, fiecare copil a primit cadouri…

- Darurile oferite de cei trei magi la nașterea lui Iisus Hristos, aduse pentru prima data in Romania, de Craciun. Moment deosebit Darurile oferite de cei trei magi la nașterea lui Iisus Hristos, vor fi aduse in Romania de Craciun. Este vorba despre un moment extrem de rar, cu care romanii nu se vor mai…

- Nimic nu se compara cu bucuria din ochii copiilor atunci cand il vad in fața lor pe Moș Craciun așa ca Emanuel Spataru, primarul comunei Razvad, l-a convins și in acest an pe Moșul sa treaca pe la școlile și gradinițele din comuna lui. Batranul bland, cu barba alba și toiag a avut cate un ... Citește…

- Copiii internați și cei ai salariaților din cea mai mare unitate medicala din județ s-au bucurat, astazi, de sosirea lui Moș Craciun. A fost vorba despre o activitate tradiționala desfașurata la Spitalul Județean Buzau, in organizarea Consiliului Județean, in pragul Sarbatorilor de Iarna. ,,Moș Craciun…

- Un tanar din Alba devine in fiecare an un veritabil Moș Craciun. Claudiu Petruț aduna bani prin metode inedite, cumpara cadouri și le ofera la sute de copii din comuna in care locuiește. Anul acesta a scos la licitație peste 20 de porumbei.

- Vești bune pentru copilașii din comuna Tureni. Moș Craciun ii va vizita pe 9 decembrie, in cadrul unui spectacol organizat de Primarie Tureni pentru toata familia. „Sarbatorile de iarna sunt momentele in care copiii și adulți simt, cu tot sufletul, miracolul Nașterii lui Iisus Hristos. Pentru a intampina…

- Ce se mananca de Lasata Secului 2023, una dintre cele mai importante sarbatori ale anului. Credincioșii respecta o serie de tradiții și obiceiuri in aceasta perioada pentru a avea parte de noroc și sanatate. Aflați in randurile urmatoare care sunt acestea. Cand are loc Lasata Secului pentru Postul Craciunului…