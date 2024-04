In Constanta: CFR face curatenia de primavara si de minivacanta In statiile si haltele pentru calatori de pe raza SRCF Constanta se desfasoara in aceasta perioada curatenia de primavara si, totodata, pregatirile pentru minivacanta de 1 Mai si de Paste, anunta CFR Infrastructura Constanta Angajatii SRCF Constanta din cadrul mai multor compartimente sunt implicati in aceasta perioada in actiunea de salubrizare si pregatire a statiilor pentru calatorii care vor alege litoralul ca destinatie pentru petrecerea minivacantei. "Actiunea de curatenie consta in t ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

