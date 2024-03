Stiri pe aceeasi tema

- Mai sunt doar cateva zile in care romanii pot retrage cash banii necheltuiți de pe cardurile de energie, altfel, sumele ramase se pierd. La sfarșitul lunii februarie, Ministerul Muncii anunța ca drepturile de ajutor de incalzire vor fi menținute in plata in toata perioada din sezonul rece ramasa…

- Angajatii din Complexul Energetic Oltenia trebuie sa depuna cereri pentru bilete de odihna si tratament pana pe 4 aprilie. In exploatarile miniere si la complexuri au aparut pliante de la mai multe agentii de turism care isi prezinta ofertele. Buget...

- Gica Hagi, Simona Halep, George Copos și Andreea Banica, patroni de hoteluri, pe Litoral, se afla pe ultima suta de metri cu pregatirile pentru sezonul estival 2024. Playtech Știri a aflat, in exclusivitate, și ofertele tentante cu care doresc sa-și atraga clienții, inca de la inceputul lunii mai, de…

- Daca nu aveți timp de gatit, sosul pentru paste din comerț poate fi de mare ajutor sa pregatiți o cina delicioasa. Insa trebuie sa știți ca acesta trebuie pastrat in condiții optime pentru a nu se strica. Cate zile rezista un borcan deschis de sos de paste in frigider? Multe gospodine nu țin cont de…

- Numarul turistilor inregistrați in Macao, in perioada 10-12 Februarie, primele trei zile ale Anului Nou Chinezesc, a fost de peste 500.000, in crestere cu 226% fața de perioada similara din 2023, arata datele prezentate de Biroul pentru Turism din Regiunea Administrativa Speciala Macao. Datele mai arata…

- Al 32-lea sezon „Romania, te iubesc!” va incepe la Pro TV duminica, de la ora 18.00, cu ancheta „Litoral, recif imobiliar” semnata de Paul Angelescu.Peste 1000 de hectare, de-a lungul plajei salbatice de la Vadu, au fost retrocedate, vandute si lotizate de-a lungul anilor. Iar mai multe primarii,…

- Minivacanțe in 2024 pentru romani. Care va fi urmatoarea perioada cu zile libere. Datele in care nu se lucreaza Minivacanțe in 2024 – zile libere. Bugetarii au avut deja doua perioade cu minivacanța sau zi libera in plus, in luna ianuarie. Urmatoarea minivacanța va fi abia in ultima luna de primavara.…

- Pe data de 8 Ianuarie, elevii se vor intoarce in banci, dupa vacanța de iarna care, potrivit anului școlar 2023-2024, are o durata de 17 zile. Astfel, de la 8 Ianuarie, elevii vor intra in modulul 3 de cursuri. In modulul 3 de cursuri, elevii vor avea parte de 4,5 sau 6 saptamani de cursuri, in funcție…