Tradiții Românești de Anul Nou 2024 Cu cateva ore inainte de trecerea in noul an, romanii iși pregatesc inimile pentru o serie de tradiții și obiceiuri stravechi menite sa aduca prosperitate și noroc in casele lor. Intr-un efort de a alunga spiritele rele și de a deschide calea catre un an nou plin de bogații, comunitațile din intreaga țara se implica in ceremonii pline de semnificație. Unul dintre cele mai iubite obiceiuri este „Mersul cu Sorcova”, unde copiii se aduna in grupuri și colinda casele cunoscuților in prima zi a noului an. Cu o Sorcova decorata, inițial o nuia infrumusețata cu flori, hartie colorata sau ciucuri, ei… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

- Cu doar cateva ore inainte de trecerea in noul an, romanii se pregatesc sa pașeasca cu grija in 2024, respectand numeroase tradiții și obiceiuri specifice. In fruntea acestora se afla Sorcova, Plugușorul, precum și obiceiurile de a merge cu capra și ursul. Totuși, in ciuda festivitaților, exista și…

- In noaptea de Anul Nou, romanii respecta numeroase traditii si obiceiuri. Printre cele mai cunoscute se numara Sorcova, Plugusorul sau mersul cu capra si ursul. Tot de Anul Nou, exista traditia mersului cu capra si ursul. Tinerii isi pun masti care reprezinta lupta impotriva iernii și sosirea primaverii…

- Festivalul “Datini si obiceiuri stramosesti” – Comanesti 2023 Cea de-a XXVI – a ediție a Festivalului “Datini si obiceiuri stramosesti” – Comanesti 2023 are loc vineri, 30 decembrie, incepand cu ora 12,00. Organizatori: Primaria și Consiliul Local Comanești De Anul Nou, romanii fac urari pentru…

- Doua saptamani ne mai despart de 2024. In așteptarea Noului An se cuvine sa amintim de manifestarile tradiționale diverse care marcheaza aceasta perioada. Moldova, zona a țarii cu o bogata istorie a datinilor și obiceiurilor din strabuni, ne demonstreaza ca aceste forme de identitate sunt inca bine…

