TRADIȚII de Valentines Day. De ce oferă trandafiri roșii pe 14 februarie Tradiția de oferi flori cu ocazia Zilei Indragostiților și, in special, trandafiri roșii dateaza de la sfarșitul secolului al XVII-lea, in timpul domniei regelui Carol al II-lea al Suediei. In timpul unei excursii in Persia, regele Carol al II-lea a fost expus unei noi arte – limba florilor și poveștilor care stau in spatele fiecarei flori, in special mesajului pe care-l pot transmite fara a fi nevoie de cuvinte.... Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Municipiului Iasi a stabilit zonele in care vor fi comercializate articole specifice Zilei Indragostitilor (14 februarie) si martisoare. Produse pentru Ziua Indragostitilor se vor gasi in 15 zone, dupa cum urmeaza: bd. T. Vladimirescu - T17, str. V. Lupu - str. Han Tatar, bd. Carol I - lateral…

- Exista monarhi ce raman in istorie in primul rand datorita marilor realizari din timpul vieții. Nu este neaparat cazul regelui Adolf Frederick al Suediei. Imaginea acestui om este vie in memoria posteritații printr-un amanunt deosebit: s-a indopat cu mancare pana cand a murit. Sunt cateva…

- Credinciosii il sarbatoresc marti, 7 ianuarie, pe Ioan Botezatorul, ocazia cu care aproape doua milioane de romani, care poarta numele sfantului, isi vor serba onomastica. Ziua Sfantului Ioan Botezatorul reprezinta incheierea oficiala a Sarbatorilor de Iarna deschise la Sfantul Nicolae, pe 6 decembrie.…

- Anul Nou incepe cu sarbatoarea Sfantului Vasile cel Mare, unul dintre cei mai importanti parinti ai Bisericii Ortodoxe si unul dintre cei mai mari teologi crestini, considerat "pazitor de duhuri rele”. In ziua de Sfantul Vasile cel Mare, traditia spune este bine sa versi vin pe masa, sa spargi un…

- Traditia colindelor si a cetelor de colindatori care merg din casa in casa, transmitand prin texte cantate sau strigate, prin masti, recuzita, dansuri, urari de sanatate, rod bogat, implinirea dorintelor in noul an, este foarte veche. Unele cete de colindatori, in special cele de feciori, sunt active…

- Castelul de la Zlatna, reședința de vara a prim-ministrului regelui Carol al II-lea, Ion Gigurtu, a fost scos la licitație. Aici a fost filmata o parte importanta din filmul “Noi, cei din linia intai”, pelicula regizata de Sergiu Nicolaescu. Cu acea ocazie, castelul a fost incendiat. Așezat pe un teren…

- Pe timpul intonarii Imnului National al Romaniei, in semn de salut, au fost executate 21 de salve de tun de catre bateria „Salve” a Brigazii 30 Garda ,,Mihai Viteazul”, comandata de locotenentul Mihai Nicolae, anunța Mediafax.Salvele de tun au fost executate de militarii ai brigazii cu tunurile…

- Meciul Romania-Suedia a ajuns in presa internaționala. Fotbalistul echipei nationale a Suediei, Alexander Isak, a declarat, vineri seara, ca suporterii romani prezenti pe Arena Nationala au scandat lozinci cu caracter rasist, precizand ca este incredibil ca asemenea lucruri se intampla pe stadioanele…