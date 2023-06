Stiri pe aceeasi tema

- Controversata vanatoare de cetacee din Insulele Feroe a inceput, peste 500 de animale fiind deja ucise de la inceputul sezonului, a anuntat joi administratia locala a acestui teritoriu danez autonom din Atlanticul de Nord, informeaza AFP.O "traditie ancestrala" in Insulele Feroe, "grind" sau "grindadrap"…

- Primaria municipiului Targu Jiu organizeaza, incepand de azi, 6 iunie, festivitați de premiere pentru elevii din anii terminali pe stadionul din oraș. 20.000 de euro a platit Primaria pentru focurile de artificii și jocuri de lumini laser, care vor avea loc de azi, 6 iulie, pana pe 14 iulie, seara de…

- In timp ce Kremlinul aplica masuri de represiune impotriva oponenților sai, unii ruși se alatura acestei lupte intr-un mod care aduce aminte de epoca stalinista, scrie Bloomberg. Numarul de denunțuri a crescut de la inceputul razboiului din cauza „patrioților” ruși care iși spioneaza tot mai des vecinii…

- Paștele este una dintre cele mai importante sarbatori religioase din an, așteptata cu nerabdare de toți creștinii. In aceasta perioada se respecta o serie de tradiție și obiceiuri. Aflați in randurile urmatoare ce nu este bine sa faci in a doua zi de Paște și ce trebuie sa faci pentru a avea parte de…

- Tradiția vopsirii oualor exista de multe secole și este practicata astazi in numeroase culturi. Playtech Știri iți explica ce trebuie sa faci cu primul ou vopsit de Paste. Așa procedau bunicii credincioși, puțini mai țin cont de aceste obiceiuri. Care este istoria obiceiului de a vopsi oua Tradiția…

- Kate Middleton se bucura de statutul uneia dintre cele mai reputate și titrate prințese din lume, aparițiile sale in public fiind atent observate și studiate de catre milioane de fani din toate colțurile lumii. Prințesa de Wales ar fi incalcat o tradiție regala veche de peste un secol, de dragul familiei…

- Emmanuel Macron i-a enervat și mai tare pe francezi dupa ce a aparut la interviul TVv pe tema controversatei legi a pensiilor avand la mana un ceas despre care unii spun ca ar valora 80.000 de euro. De altfel, in timpul interviului, Macron și-a scos discret ceasul de la mana, gest care nu a scapat celor…

- O balena gigantica a scufundat barca unui echipaj de navigatori in Oceanul Pacific inainte ca grupul sa fie salvat dupa 10 ore in deriva, potrivit The Guardian . Rick Rodriguez din Tavernier, Florida, și trei prieteni au petrecut 10 ore pe o barca de salvare și pe o barca pneumatica dupa ce o balena…