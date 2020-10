Stiri pe aceeasi tema

- Situația privind infecția cu COVID-19 pe teritoriul municipiului ramine in continuare alarmanta, fiind menținut gradul de alerta in sanatate Cod roșu. Astfel, potrivit datelor Ministerului Sanatații, pina acum in capitala au fost inregistrate 31.080 de cazuri de COVID-19, transmite jurnal.md. Primaria…

- Mesaj incredibil transmis internautilor de unul dintre cei mai cunoscuti cantareti din Romania. Ce ii indeamna Dan Bittman pe fani sa faca impotriva autoritatilor ?! Solistul de la Holograf a spus clar ca nu crede in pandemia de coronavirus. Dan Bittman nu crede in pandemia de coronavirus Peste un milion…

- Rovaniemi, capitala provinciei Laponia și „casa lui Moș Craciun” sunt grav afectate de pandemie. Populara atracție turistica a fost vizitata cu aproape 80% mai puțini turiști, potrivit stiri.tvr.ro.Pandemia ii dauneaza și lui Moș Craciun, scrie The Guardian. Din cauza restricțiilor…

- Valentin Vrabie este primarul ales al municipiului Medgidia Ultima declaratie de avere a fost completata si depusa la 2 iunie 2020 El nu are imobile sau alte bunuri de valoare Singurul venit a fost din indemnizatia de primar Are un credit scadent in 2023Valentin Vrabie este primarul ales al municipiului…

- "Ieri am avut febra, iar in aceasta dimineata nu am simtit gustul pastei de dinti. Deoarece acestea sunt simptome ale infectiei cu noul coronavirus, am facut un test. Rezultatul a fost pozitiv. Ma simt putin slabit, dar per total sunt bine. Maine ma duc la spital pentru o noua examinare si bineinteles…

- PSD si-a adjudecat categoric alegerile in judetul Dambovita, recastigand Primaria municipiului resedinta de judet, Targoviste, cu 65% din voturi, dar obtinand si functia de presedinte al Consiliului Judetean, pentru care au candidat fostul presedinte Adrian Tutuianu, fostul jurnalist Robert Turcescu…

- Candidatul PSD la Primaria municipiului Galați, Ionuț Pucheanu, actual primar, a inaugurat, astazi, prima parcare supraterana construita in municipiu cu fonduri ale Primariei, fiind și singura de acest tip din Regiunea de S-E care are, pe acoperiș, amenajat, un teren de sport, cu gazon artificial. Parcarea…