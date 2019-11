Trădătorii din PNL vor fi EXCLUȘI după prezidențiale (lider județean) Un lider județean PNL le promite primarilor, viceprimarilor și consilierilor liberali care nu se vor implica pentru Klaus Iohannis in turul doi al alegerilor prezidențiale ca vor fi excluși din partid. „Turul al doilea, cel putin in judetul Valcea, va fi destul de dificil pentru ca, asa cum am vazut, PSD lanseaza zvonuri mincinoase despre candidatul nostru, despre guvernul nostru si multi oameni care nu au acces la informatia corecta pot cadea prada acestor minciuni si dezinformari. Sarcina noastra este dificila si de aceea fac un apel la toti alesii locali ai PNL - primari, viceprimari,… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

