Tractor cu remorcă pe banda de viteză a Autostrăzii A1 Autostrada A1 București-Pitești a fost martora unui incident șocant recent, cand un utilaj agricol a fost fotografiat și filmat in mijlocul traficului rutier. Aceasta situație neobișnuita ridica intrebari serioase cu privire la modul in care a ajuns utilajul agricol in aceasta situație și, mai important, daca șoferul avea in circulație o alcoolemie periculoasa. Investigațiile preliminare […] Articolul Tractor cu remorca pe banda de viteza a Autostrazii A1 apare prima data in Deșteptarea Bacau - Liderul presei bacauane! . Citeste articolul mai departe pe desteptarea.ro…

Sursa articol si foto: desteptarea.ro

