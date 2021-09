Stiri pe aceeasi tema

- Traficul rutier va fi restrictionat in weekendul 4-5 septembrie in Capitala, ca urmare a unor evenimente sportive, astfel ca 46 de linii de transport in comun vor avea traseul modificat, potrivit unui comunicat al Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara pentru Transport Public Bucuresti - Ilfov (TPBI),…

- Sapte linii de autobuz vor circula deviat in Bucuresti, in acest weekend, intre anumite intervale orare, ca urmare a desfasurarii Supercupei Romaniei la karting electric, informeaza Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara pentru Transport Public Bucuresti - Ilfov (TPBI), intr-un comunicat de presa…

- Doar 10 % dintre calatorii care folosesc transportul in comun de suprafata din Bucuresti si Ilfov isi platesc biletul, anunta TPBI- Asociația de Dezvoltare Intercomunitara pentru Transport Public București – Ilfov. In aceasta situatie, Asociatia anunta ca va intensifica actiunile de control de la 1…

- Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara pentru Transport Public Bucuresti - Ilfov (TPBI) coreleaza de la 1 august tipurile de transport aflate sub coordonarea sa cu cele gestionate de alte institutii din zona metropolitana, in cadrul procesului de optimizare si integrare a transportului public la nivel…

- Intreg sistemul de transport din zona Bucuresti- Ilfov va fi reorganizat de la 1 august, a informat Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara pentru Transport Public Bucuresti – Ilfov (TPBI). Astfel, din indicativele autobuzelor vor fi eliminate literele, iar toate liniile vor avea un indicativ format…

- Intreg sistemul de transport din zona Bucuresti - Ilfgov va fi reorganizat de la 1 august, a informat Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara pentru Transport Public Bucuresti - Ilfov (TPBI) precizand ca a eliminat diferentele dintre liniile urbane, regionale si expres.

- Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara pentru Transport Public Bucuresti - Ilfov (TPBI) a dispus comasarea, incepand cu data de 1 iulie 2021, a altor doua linii de autobuz - 300 si 381 - sub indicativul 381, dupa unificarea liniilor 102 si 202, conform unui comunicat remis, miercuri, AGERPRES.…

- In cadrul amplului proiect de reorganizare a intregului sistem de transport din Regiunea București – Ilfov, care se va desfașura pana in luna septembrie, Asociația de Dezvoltare Intercomunitara pentru Transport Public București – Ilfov (TPBI) introduce, pentru prima data dupa 1990, conceptul de linii…