Stiri pe aceeasi tema

- Un nivel inalt de suveranitate au doar Statele Unite ale Americii, China și Rusia. In același timp, razboiul din Ucraina este legat de ambițiile Statelor Unite care incearca sa se confrunte cu Rusia, acesta este un razboi pentru ordinea mondiala, iar Rusia lupta acum in Ucraina pentru capacitatea sa…

- China este cel mai mare producator si exportator de grafit din lume, un material folosit in aproape toate bateriile pentru vehicule electrice. Cerinta, ca raspuns la provocarile legate de dominatia sa globala in sectorul productiv, urmeaza anuntului din iulie privind restrictii similare la export pentru…

- In lumea in continua schimbare a mobilitații, Cenntro- un producator de renume mondial din Statele Unite ale Americii- a devenit un nume cunoscut și respectat in Romania, prin intermediul importatorului sau prahovean – Ev Drive Eastern Europe. Compania a deschis calea pentru o evoluție importanta…

- Inmatricularile europene de masini noi au crescut cu 15,2% in iulie, a 12-a luna consecutiva de crestere, pe masura ce industria auto isi revine din problemele legate de lantul de aprovizionare provocate de pandemie, au aratat miercuri datele Asociatiei Producatorilor de Automobile Europeni (ACEA),…

- Compania a debutat pe Wall Street in aceasta luna si a crescut rapid in valoare, pentru a deveni al treilea cel mai valoros producator de automobile din lume, fiind doar in urma Tesla si Toyota. Dar volumul mic de actiuni disponibile public al Vinfast a facut ca actiunile sa fie predispuse la volatilitate,…

- Nikola a rechemat de pe piata toate camioanele sale electrice pe care le-a livrat pana in prezent si suspenda vanzarile, dupa ce o investigatie asupra unor incendii produse recent a gasit drept cauza o scurgere de lichid de racire in interiorul unui acumulator, transmite Reuters.

- Compania auto japoneza Honda Motor a raportat miercuri o crestere cu 78% a profitului trimestrial, stimulata de vanzarile mai mari, in special pe piata nord-americana, si de un yen mai slab, transmite Reuters. Al doilea cel mai mare producator de automobile din Japonia in functie de vanzari a declarat…

- Al doilea cel mai mare producator de automobile din Japonia in functie de vanzari a declarat ca profitul sau operational a totalizat 394,4 miliarde de yeni (2,76 miliarde de dolari) in cele trei luni incheiate in iunie, depasind cu usurinta estimarea medie de 324,74 miliarde de yeni dintr-un sondaj…