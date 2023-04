Stiri pe aceeasi tema

- Tesla Inc a raportat duminica livrari trimestriale record de vehicule, in urma deciziei de a reduce preturile, transmit DPA si Reuters.In primul trimestru din 2023, vanzarile Tesla au crescut cu 36%, la la 422.875 vehicule, fata de perioada similara din 2022, cand a livrat 310.048 unitati, dar sub…

- Republica Moldova a reluat achizitiile de gaze de la grupul rus Gazprom in luna martie, dupa o pauza de aproximativ trei luni, a declarat luni directorul companiei publice de distributie a gazelor naturale Moldovagaz, Vadim Ceban, informeaza Reuters. "In luna martie a acestui an, in conformitate cu…

- Ford Motor va relua luni productia de vehicule electrice F-150 Lightning, oprita in urma unor incendii la baterii, potrivit news.ro.Ford Motor va relua luni productia de vehicule electrice F-150 Lightning, dupa ce al doilea mare producator auto din SUA a oprit fabricarea acestora si a rechemat in…

- In condițiile in care Europa se apropie rapid de finalul sezonului de incalzire de iarna, exista o incredere tot mai mare ca regiunea va avea un volum record de gaze inca in depozite, ceea ce va duce la o presiune in scadere asupra prețurilor futures, relateaza APA citand Reuters. Fii la curent…

- Fostul presedinte al Braziliei, Jair Bolsonaro, a negat, sambata, ca ar fi savarsit „acte ilegale”, dupa un raport conform caruia bijuterii care le-ar fi fost daruite lui si sotiei sale de guvernul din Arabia Saudita au fost aduse in natiunea sud-americana fara a fi declarate autoritatilor, relateaza…

- Comisia pentru protectia concurentei din Bulgaria a amendat subsidiara bulgara a Lukoil cu 67,7 milioane de leva (36,83 milioane de dolari) pentru abuz de pozitie dominanta pe piata, transmite Reuters, conform Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Cantitatea de deseuri de plastic de unica folosinta produsa la nivel mondial a crescut cu sase milioane de tone intre 2019 si 2021, in pofida unor reglementari mai dure la nivel mondial, in conditiile in care producatorii de plastic au facut progrese limitate in a rezolva aceasta problema si a creste…