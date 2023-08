Stiri pe aceeasi tema

- Petrom, liderul pieței carburanților, a crescut din nou prețurile și la benzina, și la motorina vanduta in stațiile proprii. Stația Petrom de pe Șoseaua Virtuții din București a afișat vineri, un preț al benzinei standard de 7,02 lei/litru, in timp ce prețul motorinei standard este de 7,21 lei/litrul.…

- Noile prețuri de referința pe piața carburanților afișate de Agenția Naționala pentru Reglementari in Energetica sunt și mai mari decat ieri. Acestea vor fi valabile pentru intreg weekend-ul.

- In cadrul exercițiului de stabilire a prețurilor maximale de comercializare a carburanților de tip standard, Agenția Naționala pentru Reglementare in Energetica (ANRE) atesta o continua creștere a cotațiilor internaționale Platts la benzina și motorina. Conform Reuters, reducerea furnizarilor de petrol…

- Ca urmare a efectelor devastatoare din ultimele lunii, precum și sub presiunea crizei economice, asistam astazi la schimbari dure in Europa. In acest context, putem vorbi și de țara din Europa care va dubla prețurile la benzina și motorina, iar justificarile acestei decizii au la baza dezastrele de…

- ANRE atesta in continuare o creștere tot mai accentuata a cotațiilor Platts la produsele petroliere. Acest proces este influențat pe de o parte, de cererea sporita venita de la consumatori in contextul sezonului estival, iar pe de alta parte, de deciziile luate in cadrul celei de-a 35-a reuniuni ministeriale…

- CARAS-SEVERIN – Parcul auto e in continua crestere, cu precadere in sectorul autoturismelor uzate, poluatoare! Pentru a sublinia lipsa de echivoc a afirmatiei de mai sus, semnalam pentru inceput cea mai „exotica“ inmatriculare a anului in judet, cea a unui autoturism Tesla Model Y (foto)! Intrucat in…

- Agenția Naționala pentru Reglementare in Energetica (ANRE) a publicat noile tarife la carburanți pentru miercuri, 24 mai. Benzina se scumpește cu 3 bani iar, motorina se ieftinește cu 1 ban. Astfel, maine, pentru un litru de benzina șoferii vor trebui sa scoata din buzunar 23,18 lei, iar pentru unul…

- De la 1 iunie, biocombustibilul devine obligatoriu in Romania. De la 1 iunie 2023 benzina și motorina vandute in Romania vor conține, in mod obligatoriu, procente de 8% și 6,5% de biocombustibil, care vor genera un consum mai mare al autovehiculului, scrie national.ro In plus, mașinile mai vechi ar…