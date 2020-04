Toyota a lansat un rival pentru Dacia Duster (Foto)

Stiri pe aceeasi tema

- In Norvegia, unde epidemia provocata de noul coronavirus pare sub control, s-au redeschis luni cresele, fiind un prim pas spre o ridicare lenta si treptata a restrictiilor in regat, relateaza AFP, citata de Agerpres. Aceasta redeschidere a creselor, care pune capat la cinci saptamani de semi-izolare…

- Administratia Nationala Aeronautica si Spatiala (NASA) va transforma dioxidul de carbon in oxigen folosind un instrument atasat unuia dintre roverurile sale. NASA spune ca va atasa o cutie aurie care va transforma dioxidul de carbon in oxigen, noteaza The Science Times! "Cand vom…

- Din cauza pandemiei, unele tari europene se confrunta cu o penurie de forta de munca, iar romanii sunt salvarea lor. Astfel, pana la sfarsitul lunii mai, sunt programate inca 15 zboruri cu muncitori sezonieri romani catre Germania si Marea Britanie, care vor pleca din Bucuresti, Iasi si Cluj Napoca.…

- Parlamentul francez a adoptat definitiv duminica seara, printr-un ultim vot al Adunarii Nationale, proiectul de lege care permite instaurarea "starii de urgenta sanitara" pentru o perioada de doua luni din cauza epidemiei provocate de noul coronavirus, transmite AFP. Franta a raportat duminica…

- Statele Uniunii Europene examineaza masuri severe pentru a face fata raspandirii coronavirusului COVID-19, inclusiv mobilizarea cadrelor medicale pensionate si a studentilor din facultatile de medicina pentru a ajuta spitalele sa faca fata unui numar tot mai mare de pacienti, a declarat joi un oficial…

- Franta si Germania au inregistrat zeci de cazuri noi de infectari cu coronavirusul provenit din China. Numarul persoanelor infectate in Franta a cunoscut o "crestere semnificativa" joi, ajungand la 38 de cazuri confirmate "la ora locala 19:00" (18:00 GMT), fata de 18 cu o zi inainte, a anuntat…

- O tanara patinatoare din Rusia de doar 16 ani a devenit sambata campioana europeana absoluta in patinajul artistic, in proba femninina de la Campionatul European, desfasurat in aceasta perioada la Graz in Austria. Frumoasa Alena Kostornaia a castigat medalia de aur la Europene, pe un podium…

- Boris Johnson vrea sa recurga la amenintarea impunerii unor suprataxe mari in negocierile comerciale cu Uniunea Europeana (UE), Statele Unite si alte tari, cu scopul de a exercita presiuni asupra acestora sa incheie acorduri cu Marea Britanie. Potrivit The Times, citat de Reuters, liderul…