Tove Lo a lansat melodia How Long

Stiri pe aceeasi tema

- Ca Adrian Minune este extrem de mandru de cei trei copii ai sai, nu mai este niciun dubiu! Iata ca a venit momentul ca celebrul artist sa lanseze și prima piesa impreuna cu fiul sau mai mic, Adrian, care este un talent innascut. Adrian Minune JR și Adrian Minune se bucura azi de premiera oficiala a…

- Interscope Records & HBO® au anunțat ca albumul Euphoria Season 2 (An HBO Original Series Soundtrack) este programat sa se lanseze pe 25 februarie. Materialul discografic va conține piese exclusive, care au fost compuse special pentru atmosfera caracteristica serialului de drama, produs de HBO și caștigator…

- Smiley a lansat melodia „Purtat de vant”, a treia din seria de 5 piese care stau la baza serialului muzical „Mai mult de-o viata” in care apare in premiera si Gina Pistol, partenera sa, conform news.ro. Dupa ce primele doua episoade ale serialului, „Locul sfinteste omul” si „Nu mai exista…

- Stephen J. Lawrence, unul dintre compozitorii muzicii din indragitul serial pentru copii "Sesame Street", a murit la virsta de 82 de ani, a confirmat organizatia nonprofit aflata in spatele acestui serial. Muzicianul a compus "peste 300 de cintece si partituri indragite" pentru "Sesame Street", a precizat…

- Billie Eilish a lansat videoclipul oficial al piesei “Male Fantasy”. Melodia este prezenta pe cel mai recent album, “Happier Than Ever”. Asculta albumul “Happier Than Ever”: https://BillieEilish.lnk.to/HappierPR Videoclipul este regizat si editat de Billie Eilish, acumuland mai mult de 2,2 milioane…

- Formația ABBA a lansat ”Little Things”, prima melodie cu tematica de Craciun a legendarei trupe suedeze, in format single pe CD, informeaza DPA, citata de Agerpres. Videoclipul cantecului, lansat la sfarșitul saptamanii trecute, prezinta un grup de elevi care discuta animat intr-o sala de clasa despre…

- Ariana Grande si Kid Cudi au lansat piesa „Just Look Up”, care face parte din coloana sonora a comediei SF „Don't Look Up”, productie Netflix cu Leonardo DiCaprio si Jennifer Lawrence in rolurile principale. Cantaretii Ariana Grande si Kid Cudi sunt in film un cuplu al muzicii pop, Riley Bina…

- AURORA a lansat piesa „Midas Touch”, care a fost folosita pentru materialele video promoționale ale celui de-al treilea și ultim sezon al serialului american de pe Amazon Prime Video, „Hanna”. Track-ul a fost scris și produs de AURORA, impreuna cu Magnus Skylstad, colaboratorul sau frecvent. Titul piesei…