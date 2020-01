Stiri pe aceeasi tema

- Tariful minim la un hotel de cinci stele in statiunea Mamaia, in luna iunie, la all inclusive, este de circa 80 euro pe noapte de persoana, cat este si in Turcia, unde este inclus si avionul. Pretul este aproape dublu fata de Bulgaria, la Nisipurile de Aur, unde tariful este de 48 de euro,…

- Vecinii ne dau iar lecții la turism. Prețul minim la 5 stele in Mamaia este cat cel din Turcia, unde este inclus și avionul, și dublu fața de Bulgaria Tariful mimim la un hotel de cinci stele in statiunea Mamaia, in luna iunie, la all inclusive, este de circa 80 euro pe noapte de persoana, potrivit…

- IRI Travel, principalul tour-operator pe destinația Bulgaria, a realizat un studiu legat de serviciile all inclusive pe care le ofera hotelierii din Romania, Bulgaria, Turcia și Grecia. Alaturi de cele peste 1000 de agenții partenere, consultanții in turism IRI Travel au adunat informații despre tipurile…

- Dupa ce a reușit sa atinga succesul international in mai puțin de un an, ALMA, artista din Bulgaria, in varsta de 16 ani, lanseaza noua ei piesa – „Out of Control”, in colaborare cu Virginia Records. “Out of Control” vine dupa debutul artistei cu piesa „Perfect” și single-ul „Don’t Know”. La scurt timp…

- Peste 14.000 de persoane au vizitat, in perioada 14 - 17 noiembrie, Targul de Turism al Romaniei, editia de toamna, unde si-au prezentat oferta 236 de firme din 17 tari, au anuntat, miercuri, organizatorii. Potrivit Romexpo, in acest an, targul a avut un grad de internationalizare de 21%,…

- Spre deosebire de editiile anterioare, cand expozitia intra doar in vizorul vizitatorilor de profil, Pack Show 2019 a fost vizitat si de potentiali clienti veniti din randul producatorilor agricoli – ceea ce demonstreaza interesul in crestere al micilor producatori agricoli pentru zona de ambalaje…

- Romania ocupa locul 51, in crestere cu o pozitie comparativ cu 2018, in topul celor mai competitive 141 de state ale lumii, in timp ce la varful clasamentului Singapore a devansat SUA, potrivit unui raport al Forumului Economic Mondial (WEF) publicat miercuri, transmite AFP. Scorul general obtinut…

- SUA si Grecia au semnat un acord revizuit de cooperare in domeniul apararii, esential pentru noile provocari de securitate in Marea Mediterana, anunta Stars and Stripes. SUA urmeaza sa infiinteze o noua baza navala si aeriana in orasul grecesc Alexandroupoli, cu misiunea de a aproviziona aliatii NATO…