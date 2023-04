Stiri pe aceeasi tema

Presedintele francez Emmanuel Macron va asista la finala Cupei Frantei la fotbal, intre echipele FC Nantes, detinatoarea trofeului, si FC Toulouse, programata sambata seara pe Stade de France, dar nu va cobori pe gazon pentru a-i saluta pe jucatori, informeaza presa din Hexagon.

Echipa de baschet feminin Sepsi Sfantu Gheorghe a cucerit joi, in deplasare, al saptelea titlu national din palmares, dupa ce a invins formatia CSM Constanta si in a treia partida din cinci programate in finala Ligii Nationale.Sepsi s-a impus cu scorul de 74-66 (37-35).

Formatia Toulouse a invins, joi, in deplasare, cu scorul de 2-1, echipa de liga secunda Annecy, si s-a calificat in finala Cupei Frantei.Pentru Toulouse au marcat Aboukhal (36) si Chaibi (85), iar pentru Annecy a punctat Bose, din penalti, in minutul 45+4, conform News.ro.

Formatia Fiorentina a invins, miercuri, in deplasare, cu scorul de 2-0, echipa Cremonese, in prima mansa a semifinalelor Cupei Italiei, potrivit news.ro.Golurile au fost marcate de Arthur Cabral, in minutul 20, si Nicolas Gonzalez, in minutul 75.

Echipa FC Nantes a invins, miercuri seara, cu scorul de 1-0, formatia Olympique Lyon, si s-a calificat in finala Cupei Frantei. FC Nantes este detinatoarea titlului, potrivit news.roUnicul gol al meciului a fost marcat de Blas, in minutul 57.

Romania U16 a invins marți, cu scorul de 2-0, reprezentantiva similara a Marocului in cadrul Turneului Montaigu din Franța.Potrivit FRF, golurile au fost marcate de Popa, in minutul 45, și de Doicaru, in minutul 50, conform Mediafax.

Directorul general al Twitter, Elon Musk, a prezis sambata ca fostul președinte Donald Trump va fi reales intr-o "majoritate covarșitoare" daca va fi pus sub acuzare - sau eventual arestat potențial "incatușat" - saptamana viitoare.

Echipa franceza Olympique Marseille a invins miercuri, pe teren propriu, formatia PSG, scor 2-1, in optimile de finala ale Cupei Frantei, anunța news.ro.