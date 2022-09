Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat, la intalnirea cu membri ai comunitatii romanesti de pe Coasta de Vest a SUA, ca romanii si Guvernul Romaniei „nu stau degeaba”, se implica, iar economia creste.”Romania este intr-o situatie, pe de o parte, extrem de complicata din motive legate de razboiul dus…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, ca ultima ordonanta adoptata de Guvern in domeniul energiei ii protejeaza pe romani si creeaza “o echilibrare in piata”, deoarece unii au facut “profituri uriase” in criza energetica. “Criza energetica este urmare a razboiului dus de Rusia impotriva…

- In cadrul declaratiilor comune sustinute de presedintii Romaniei si Ungariei, presedintele Romaniei, Klaus Iohannis a fost intrebat daca poate garanta ca in perioada de iarna nu vor exista perioade in care alimentarea cu energie si gaze va fi oprita. "Criza energetica este urmare a razboiului dus de…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, astazi, ca premierul si ministrul Energiei l-au asigurat ca Romania a luat masurile necesare si are rezervele necesare de gaz pentru a putea trece prin iarna. Seful statului a adaugat, intrebat despre recomandarea europeana de reducere a consumului cu 15% atat…