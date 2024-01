Stiri pe aceeasi tema

- Sfantul Parinte a transmis susținerea prin rugaciune și profunda sa intristare dupa știrile privind victimele recentului cutremur din Japonia. In prima zi a anului curent, un seism de 7,4 grade pe scara Richter a avut loc in partea occidentala a țarii, lasand in urma, potrivit unui bilanț provizoriu,…

- Survenit luni, principalul seism din cele 155 cutremure cu magnitudine mai mica decat 7,6 grade pe scara Richter inregistrate pana marți dimineața s-a soldat cu pagube materiale imense. Un bilanț in continuare provizoriu anunța de asemenea 48 morți. Acum, a declarat premierul Fumio Kishida, „trebuie…

- Numarul victimelor cutremurelor din Japonia crește pe masura ce echipele de intervenție reușesc sa ajunga in zonele cele mai afectate. Surse japoneze anunța ca, in prezent, sunt cel puțin 48 de cadavre.Jurnaliștii locali japonezi citeaza oficiali locali care spun ca peste 48 de persoane au murit…

- Numarul victimelor cutremurelor din Japonia crește pe masura ce echipele de intervenție reușesc sa ajunga in zonele cele mai afectate. Surse japoneze anunța ca, in prezent, sunt cel puțin 20 de cadavre.

- Cutremurul de noaptea trecuta din țara noastra, care a avut magnitudinea de 4,8 pe Richter, i-a speriat pe cei care l-au simțit.Astfel, Mihai Diaconescu, specialist INFP (Institutul Național pentru Fizica a Pamantului n.r.), a explicat care sunt motivele de ingrijorare, la acest moment, cu privire…

- Cutremurul s-a produs la o adancime de 22 de kilometri, la aproximativ 300 de kilometri nord de capitala Port Vila, in jurul orei locale 15:37 (04:47 GMT).Potrivit USGS, "probabilitatea de a exista victime si pagube este redusa", cutremurul avand epicentrul in apropierea unui grup de insule putin populate.Centrul…

- Un nou cutremur a avut loc in Romania, de aceasta data miercuri dimineața, 22 noiembrie. Cutremurul s-a produs la ora 03:55, in zona seismica Vrancea, județul Vrancea. Seismul a avut 3,4 grade pe Richter, fiind considerat un cutremur slab. Și, potrivit informațiilor facute publice de Institutul National…