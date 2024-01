Stiri pe aceeasi tema

- Echipa engleza Manchester City s-a calificat in optimile Cupei Angliei, dupa ce a invins vineri seara, in deplasare, scor 1-0, gruparea londoneza Tottenham. Fundasul roman Radu Dragusin nu a fost utilizat la Tottenham, anunța news.ro.Antrenorul lui Tottenham, Ange Postecoglou a inceput meciul cu…

- Tottenham - Manchester City, in 16-imile de finala ale Cupei Angliei, are loc de la ora 22:00. Meciul echipei lui Radu Dragușin va fi liveTEXT pe GSP.ro și la TV pe Pro Arena. Pentru internaționalul roman poate fi primul meci pe teren propriu de cand e la Spurs. A debutat pentru Tottenham pe Old Trafford,…

- Echipa engleza Bournemouth a invins joi seara, pe teren propriu, scor 5-0, gruparea galeza Swansea City, in 16-imile Cupei Angliei, si s-a calificat pentru optimile de finala, informeaza news.ro.Bournemouth este prima echipa calificata in optimile Cupei Angliei, dupa ce a invins cu 5-0 formatia de…

- Tottenham - Manchester City, in 16-imile de finala ale Cupei Angliei, are loc vineri, de la ora 22:00. Meciul echipei lui Radu Dragușin va fi liveTEXT pe GSP.ro și la TV pe Pro Arena. Dragușin a debutat la Tottenham pe 14 ianuarie, cu Manchester United, scor 2-2. A intrat atunci pe final, a jucat 11…

- Cupa Ligii Portugaliei | Partida Benfica – Estoril a fost LIVE VIDEO in AntenaPLAY. Duelul a contat pentru a doua semifinala a competiției, iar dupa acest meci s-a aflat a 2-a finalista a Cupei. In cealalta semifinala, Braga a produs surpriza și s-a calificat in ultimul act al competiției, dupa ce s-a…

- Cu 4 zile inainte de Tottenham - Manchester City, in „16-imile” Cupei Angliei, Erling Haaland (23 de ani) a revenit la antrenamentele cu grupul conduse de Pep Guardiola. Norvegianul ar putea evolua impotriva lui Spurs pe 26 ianuarie, de la ora 22:00, și sunt șanse sa il infrunte direct pe Radu Dragușin.…

- Radu Dragușin, 21 de ani, a semnat pe șase sezoane și jumatate cu Spurs. GSP.ro a fost la Londra pe Tottenham Hotspur Stadium, arena de 1,2 miliarde de euro. Noua lui casa. Primul joc pe teren propriu, pe 26 ianuarie, in Cupa Angliei, impotriva lui Manchester City. Radu Dragușin a debutat la noua sa…

- Pep Guardiola, managerul lui Manchester City, a declarat ca Haaland, De Bruyne și Doku s-au antrenat bine și pot reveni curand in meciuri oficiale, chiar daca pentru partida de duminica din turul al treilea al Cupei Angliei prezența lor pe teren e incerta.Managerul lui Manchester City, Pep Guardiola,…