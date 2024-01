Toți ochii pe FCSB și Dinamo. Titlul și retrogradarea, mize de milioane de euro Vacanța de iarna s-a terminat și Superliga este gata sa reinceapa. Jucatorii au dat jos kilogramele acumulate de sarbatori refacandu-se in stagiile de pregatire de la inceputul anului și sunt pregatiți de lupta. Sepsi și Iași vor juca pe 19 ianuarie, de la ora 17:00, in deschiderea rundei cu numarul 22. Dar cel mai puternic […] The post Toți ochii pe FCSB și Dinamo. Titlul și retrogradarea, mize de milioane de euro first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

