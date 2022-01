Stiri pe aceeasi tema

- Grupul bancar american Citigroup Inc si-a informat vineri angajatii ca va inceta contractele de munca pentru cei care nu vor fi vaccinati la data de 14 ianuarie, punand in aplicare o politica anuntata inca de anul trecut, a declarat pentru Reuters o sursa din apropierea acestui dosar. Citigroup…

- Ucraina va include medicii si angajatii municipali in categoriile pentru care vaccinarea anti-COVID este obligatorie. Ministerul Sanatatii din Ucraina a propus includerea personalului medical si a angajatilor municipali in categoriile profesionale pentru care vaccinarea impotriva COVID va deveni obligatorie.…

- Marea Britanie ar putea impune personalului din sanatate sa se vaccineze anti-coronavirus. Secretarul de stat in Ministrul Sanatații, Sajid Javid, a declarat pentru Sky News ca vaccinurile obligatorii pentru salariații din sanatate ar contribui la protejarea pacienților. Sajid Javid a adaugat ca nu…

- Angajatii publici din orasul New York vor fi obligati sa se vaccineze impotriva COVID-19 pana la sfarsitul saptamanii viitoare. In caz contrar, vor fi trimisi in concediu fara plata, a declarat miercuri Bill de Blasio, primarul orasului, potrivit Reuters. Functionarii publici vor primi 500 de dolari…