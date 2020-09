Stiri pe aceeasi tema

- O noua ediție a targului educațional World Education Fair are loc in București, Iași și Timișoara in perioada 25-28 septembrie. Evenimentul de la București se va desfașura fizic la Hotel Radisson Blu, cu respectarea tuturor normelor sanitare internaționale anti-COVID. “Evenimentele care vor avea loc…

- Gradul de imunizare naturala a invațatorilor pentru COVID-19 „e foarte mic” Gradul de imunizare naturala a învațatorilor pentru COVID-19 este foarte mic, de 4,5% - este concluzia unei campanii de testare realizate de un furnizor de servicii medicale. Aproape 1.200 de învațatori…

- Municipiul Constanța are in 2020 cei mai mulți candidați la primarie (17) dupa București, se arata intr-un studiu realizat de Expert Forum. Clasamentul este completat de Timișoara (15), Suceava, Cluj Napoca și Iași (14). De asemenea, 75 de localitați din Romania au un singur candidat. ONG-ul Expert…

- Turcia se afla acum in “zona verde”, dupa ce Institutul National de Sanatate Publica a actualizat lista tarilor cu risc epidemiologic ridicat, pentru care se impune izolarea la domiciliu 14 zile la intoarcerea in Romania. Astfel, turistii romani care vor sa isi petreaca vacanta in Turcia nu sunt obligati…

- Utilizatorii Uber din Romania au de astazi o noua opțiune de deplasare, care le asigura o calatorie mai confortabila. Pe langa UberX, Uber Select sau Green, de acum aceștia pot selecta in aplicație opțiunea „Comfort” și se pot bucura de curse in mașini confortabile, cu șoferi care au un rating foarte…

- Universitatea de Medicina si Farmacie "Iuliu Hatieganu" din Cluj-Napoca face parte din una dintre cele 24 de noi "Universitati Europene", o serie de aliante transnationale ce vizeaza consolidarea si imbunatatirea invatamantului superior in Uniunea Europeana si stimularea cooperarii intre institutii,…

- Spitalul Județean de Urgența din Craiova, Spitalul Județean Targu Jiu și Spitalul Floreasca din București ocupa primele 3 locuri intr-un „top al rușinii” realizat de Observatorul Roman de Sanatate . Sunt spitalele romanești pentru care gradul de satisfacție al pacienților nu conteaza – sub 0,1% dintre…