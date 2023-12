Stiri pe aceeasi tema

- Politistii din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Constanta au constatat mai multe infractiuni la regimul rutier in municipiu si in judet. Politistii din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Constanta au constatat mai multe infractiuni la regimul rutier in municipiu si in judet, transmite…

- Nr. 373 din 22 noiembrie 2023 NEREGULI IN TRAFIC 15 soferi au fost sanctionati contraventional pentru nerespectarea regulilor de circulatie de trecere la nivel cu calea ferata. In data de 21 noiembrie a.c., politistii rutieri din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Buzau au efectuat activitati…

- In data de 14 noiembrie a.c., politistii rutieri din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Buzau au efectuat activitati de combatere a indisciplinei in trafic, au aplicat 130 de sanctiuni contraventionale și au retinut 18 permise de conducere ca urmare a neregulilor constatate in trafic. Aparatele…

- La data de 7 noiembrie a.c., in jurul orei 08.40, politisti din cadrul Politiei Municipiului Constanta ndash; Biroul Rutier au fost sesizati cu privire la faptul ca pe strada Strajerului s a produs un accident rutier, conform IPJ Constanta. Politistii deplasati la fata locului au constatat ca un barbat,…

- In aceasta saptamana, in numia 24 de ore, politistii rutieri din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Buzau au continuat activitatile de combatere a indisciplinei in trafic, au aplicat 154 de sanctiuni contraventionale și au retinut 30 de permise de conducere ca urmare a neregulilor constatate…

- In aceasta saptamana, doar in cateva ore, politistii rutieri din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Buzau au continuat activitatile de combatere a indisciplinei in trafic. Ieri, politistii rutieri au organizat si desfasurat o actiune ce a avut ca scop prevenirea accidentelor, disciplinarea si…

- POLIȚIȘTII MUREȘENI ACȚIONEAZA IN TRAFIC, IN CADRUL PROIECTULUI ROADPOL SAFETY DAYS Polițiștii rutieri acționeaza zilnic, pe drumurile publice din județul Mureș, pentru siguranța tuturor participanților la trafic. In perioada 16 – 22 septembrie a.c., politistii rutieri si de ordine publica din cadrul…

- In weekend, polițiștii au documentat 2.141 de incalcari ale Regulamentului circulației rutiere. 741 șoferi au apasat pe accelerator, cele mai multe incalcari la compartimentul limitei de viteza fiind inregistrate in nordul țarii, menționeaza IGP.