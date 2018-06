Tot mai mulți români preferă berea Albacher. Folia de aluminiu pe doze, doar unul dintre motive Folie de protecție din aluminiu pe doza, protecție pentru sanatatea consumatorului O piața atat de competitiva cere asigurarea permanenta a calitații produsului, dar și aderarea la un proces de reinventare menit sa aduca beneficii consumatorului. De acest lucru au ținut cont cei de la Romaqua Group atunci cand au aplicat folie de protecție din aluminiu pe dozele de bere. „Suntem primii din Romania care am facut acest lucru, iar asta ne diferențiaza clar pe piața. Poziția a patra o menținem datorita tuturor celorlaltor caracteristici. Inca din 2008, berea Albacher este filtrata la rece, fara kieselgur… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

