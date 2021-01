Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Jean Castex a anunțat ca masura intra in vigoare duminica, 30 ianurie, la miezul nopții. Acesta a precizat ca va fi permisa doar intrarea in țara a cetațenilor care au ”un motiv imperios”. ”Orice intrare in Franta si orice iesire de pe teritoriul nostru dinspre sau catre o tara din afara Uniunii…

- Romania - locul al 15-lea in UE la numarul de autoturisme noi inmatriculate Foto: Arhiva/Bogdan Predescu. România ocupa locul al 15-lea, între țarile Uniunii Europene, în ceea ce privește numarul de autoturisme noi înmatriculate în 2020, în scadere…

- Polii informali de putere ai Uniunii Europene sunt Germania si Franta, respectiv liderii celor doua tari. In vreme ce Angela Merkel se pregateste sa iasa din scena politica, Emmanuel Macron vrea sa reinventeze lumea si pune in dezbaterea publica europeana teme care sa faca Europa mai puternica in lume.

- Campania de vaccinare va fi lansata in aceeasi zi in toate tarile Uniunii Europene, au precizat surse oficiale din Franta. Serul de imunizare va fi impartit in functie de numarul populatiei din fiecare tara. Germania face presiuni ca Agentia Europeana pentru Medicamente sa analizeze pana pe 21 decembrie…

- Țara noastra a alocat in anul 2018 pentru sanatate doar 580 de euro pe cap de locuitor. Este cea mai mica suma inregistrata in randul satelor membre ale Uniunii Europene, potrivit datelor Eurostat. SONDAJ: PNL scade drastic in sondaje. Cu cine voteaza romanii duminica Ca procent din Produsul Intern…

- La polul opus, statele membre cu cele mai mari cheltuieli cu sanatatea pe cap de locuitor au fost Danemarca (5.260 de euro), Luxemburg (5.220 de euro) si Suedia (5.040 de euro). Media la nivelul UE este de 2.982 euro pe cap de locuitor.Ca procent din Produsul Intern Brut, la nivelul Uniunii Europene…

- Productia de vin a Uniunii Europene (inclusiv vin spumant, porto si must) a fost de 15,8 miliarde litri in anul 2019, iar cei mai mari producatori au fost Italia, Spania, Franta, Portugalia, Germania si Ungaria, arata datele publicate joi de Eurostat. Italia a avut in 2019 o productia de vin…