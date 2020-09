Stiri pe aceeasi tema

- Salarii 2020. S-a aflat cat caștiga un polițist de la rutiera. Foarte mulți romani ii invidiaza pe polițiști, dar adevarul despre salariul lor este unul cat se poate de surprinzator. Salarii 2020. Ce salariu are, de fapt, un polițist de la Rutiera. Cați bani incaseaza lunar Salariul pe care il incaseaza…

- Programul Noua Casa 2020 a inceput de pe 15 august, iar bancile au deja oferte tentante pentru cei care vor sa isi cumpere o locuinta. Iata care este salariul minim pe care trebuie sa il ai pentru credit! Noua Casa 2020 a inceput pe 15 august Dupa ani de zile in care romanii si-au putut […] The post…

- Banca Naționala a Romaniei (BNR) a anunțat, vineri, un curs de referința de 4,8358 lei/euro, in creștere fața de cursul de joi, care a fost de 4,8344 lei/euro.De asemenea, leul s-a depreciat și in raport cu dolarul american. Astfel, dolarul american a urcat de la 4,0836 lei, joi la 4,1020 lei, vineri.In…

- Programul „Noua Casa” pornește de la 15 august. Cine poate cere un credit. Noua Casa are un plafon maxim de 140.000 euro, mai mult decat dublu fața de cel din programul anterior, Prima Casa. Acesta este valabil insa doar in cazul achiziției unei locuințe mai noi de 5 ani, iar avansul pentru acest…

- Guvernul intentioneaza sa aloce, pe perioada starii de alerta, sporuri in valoare de 40% din salariul de baza directorilor executivi si directorilor executivi adjuncti ai directiilor de sanatate publica, precum si sporuri de 30% din salariul de baza functionarilor publici incadrati in serviciul de control…

- ​Curtea Constituționala a României (CCR) a declarat neconstituționala noua grila prin care urma sa se stabileasca salariu minim mai mare în funcție de studii și calificari. În schimb, CCR a admis ca salariul minim sa fie stabilit de Guvern pe baza unui coș minim de cheltuieli extins…

- Camera Deputaților a adoptat, in calitate de for decizional, cu 262 de voturi pentru și 31 de abțineri, Legea meșteșugarilor tradiționali din Romania. Conform respectivei legi, cei recunoscuți ca fiind mesteșugari tradiționali vor putea primi anumite indemnizații, care nu pot fi mai mici decat salariul…

- - Comerțul internațional și industria mondiala au continuat sa se deterioreze in aprilie, evoluție determinata de restricțiile pentru contracararea crizei sanitare, indeosebi in țarile europene și in SUA, arata o analiza a Bancii Transilvania.Departamentul de analiza a politicii economice…