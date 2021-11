Toshiba s-ar putea diviza în trei companii distincte, de infrastructură, dispozitive şi cipuri de memorie Miscarea ar putea slabi presiunea din partea actionarilor activisti care acum alcatuiesc o mare parte din baza de investitori a companiei japoneze pentru cresterea evaluarii. Investitorii au tendinta de a evalua un grup diversificat de afaceri la mai putin decat suma partilor grupului, astfel ca divizarea ar duce la evaluiri mai mari ale afacerilor. Planul prevede ca Toshiba sa imparta cele trei afaceri si sa listeze fiecare dintre companii in cativa ani, a spus purtatorul de cuvant. Miscarea este o optiune strategica luata in considerare, a spus compania intr-un comunicat. Toshiba este in proces… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

