Tort cu feţe bisericeşti, cadou inedit pentru un episcop In ziua hirotonirii acesta a primit un tort cu patru etaje, ornat cu fotografii ale mai multor fețe bisericești. Fiecare etaj al tortului era decorat și cu o panglica tricolora din parțipan, dar și cu flori tot in culorile tricolorului. Ultimul etaj al tortului reprezinta o mitra de episcop, de asemenea comestibila. Unii dintre participanții la eveniment au declarat pentru Adevarul ca tortul a fost un cadou din partea unor enoriașe. Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

