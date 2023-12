Stiri pe aceeasi tema

- Dupa multe tergiversari, discuții și controverse, Charles Michel, președintele Consiliului European a anunțat intr-o postare pe platforma de socializare X ca CE aproba inceperea negocierilor de aderare la UE a Republicii Moldova și Ucrainei. O fi bine, o fi rau? Timpul o va decide, deocamdata cele doua…

- Echipa Nashville Predators s-a impus pe propriul patinoar, cu scorul de 3-2, in fata formatiei Winnipeg Jets, obtinand astfel a cincea victorie consecutiva in Liga profesionista nord-americana de hochei pe gheata (NHL).Roman Josi a reusit un gol si doua pase decisive in acest joc pentru Predators,…

- Echipa feminina de baschet CSM Constanta a sustinut astazi meciul de campionat cu CS U Cluj Napoca, de pe teren propriu, iar partida s a incheiat cu victoria gazdelor, scor 63 56. Formatia din Cluj Napoca a castigat primul sfert si a condus la pauza cu 32 31, insa CSM Constanta a reusit sa se impuna…

- Vancouver Canucks si-a trecut in cont a cincea victorie consecutiva din acest sezon al ligii profesioniste nord-americane de baschet (NHL), dupa ce a trecut joi in deplasare, cu 5-2, de Ottawa Senators, potrivit Agerpres.Vancouver are un bilant de opt victorii in acest sezon si cea mai lunga serie…

- Tehnicianul echipei Rapid, Cristiano Bergodi, a declarat duminica seara, dupa meciul cu FCSB, scor 2-1, ca victoria este foarte importanta, in urma careia jucatorii sai “capata incredere maxima”.“Am luptat toti. E o mare victorie. E un meci important, nu e usor sa castigam aici. Era important sa…

- Portarul roman Ionut Radu a debutat, sambata, in Premier League, fiind integralist la Bournemouth, care a castigat cu scorul de 2-1 in fata formatiei Burnley, pe teren propriu, intr-o partida din etapa a 10-a a campionatului de fotbal al Angliei, anunța Agerpres.Radu a profitat de accidentarea titularului…

- Eliminarea Frantei la EURO 2020 este cea mai frumoasa victorie pentru Granit Xhaka in tricoul nationalei Elvetiei, a declarat, pentru radioteleviziunea RTS, fotbalistul care va disputa duminica, impotriva Belarus, meciul cu numarul 118 in tricoul primei reprezentative, egaland recordul lui Heinz Hermann,…

- Farul Constanta, campioana en titre a Romaniei, a disputat vineri, 22 septembrie 2023, meciul din etapa a zecea a Superligii, editia 2023 2024, intalnind in deplasare, pe stadionul Arcul de Triumf din capitala, Dinamo Bucuresti.Confruntarea s a incheiat cu victoria "marinarilorldquo;, scor 2 0.Au marcat…