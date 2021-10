Stiri pe aceeasi tema

- Incidenta cazurilor de COVID-19 cumulata la 14 zile este mai mare sau egala cu sase la mia de locuitori in 165 de orase si 823 de comune, a informat, marti, Grupul de Comunicare Strategica.Nr.crt.JUDEȚLocalitatePopulațieCazuriIncidența1ILFOVORAS BRAGADIRU3099463020,332ILFOVORAS POPESTI-LEORDENI4400789120,253ILFOVORAS…

- Lista localitaților cu incidența mai mare sau egala cu 3/1000loc12.10.2021 Lista orașe și municipii cu incidența mai mare sau egala cu 3/1000loc Nr.crt.JUDEȚLocalitatePopulațieCazuriIncidența1ILFOVORAS BRAGADIRU3100060219,422ILFOVORAS POPESTI-LEORDENI4400177117,523ILFOVORAS VOLUNTARI4584379217,284ILFOVORAS…

- LISTA| Concursul pentru directorii de școli 2021: Peste 100 de posturi in județul Alba Concursul pentru directorii de școli 2021: Peste 100 de posturi in județul Alba ANUNȚ Inspectoratul Școlar Județean Alba anunta organizarea concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și de director…

- In data de 19.08.2021, Consiliul de Administrație al Inspectoratului Școlar Județean Alba a avizat numirea prin detașare in interesul invațamantului, in funcția de director/director adjunct, pentru unitațile de invațamant din județul Alba, in anul școlar 2021-2022. Nr. crt. Numele unitatii de invatamant…

- OFICIAL| 3 cazuri noi de COVID-19, in județul Alba, miercuri, 18 august: Incidența actualizata și cazurile active pe localitați OFICIAL| 3 cazuri noi de COVID-19, in județul Alba, miercuri, 18 august: Incidența actualizata și cazurile active pe localitați La nivelul județului Alba, miercuri, 18 august,…

- OFICIAL| Un singur caz nou de COVID-19, in județul Alba, miercuri, 11 august: Incidența actualizata și cazurile active pe localitați La nivelul județului Alba, miercuri, 11 august, s-a inregistrat un singur caz de infectare cu Sars-Cov-2, potrivit datelor transmise de DSP Alba. Astfel, numarul total…

- Alba24.ro angajeaza reporteri/redactori (full time) in Alba Iulia și corespondenți/colaboratori in județ – Sebeș, Aiud, Blaj, Cugir, Ocna Mureș, Teiuș, Abrud, Campeni, Zlatna, Baia de Arieș. Pentru a aplica, trimite un mesaj de prezentare concis pe [email protected] Cei selectați vor susține o proba…