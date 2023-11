Stiri pe aceeasi tema

- Numarul firmelor dizolvate a crescut cu 5,5%, in primele noua luni din 2023, pana la 28.146, fata de 26.679 in aceeasi perioada din 2022, conform datelor centralizate de Oficiul National al Registrului Comertului (ONRC), informeaza AGERPRES . Cele mai multe dizolvari au fost inregistrate in Bucuresti,…

- Numarul firmelor dizolvate a crescut cu 5,5%, in primele noua luni din 2023, pana la 28.146, fata de 26.679 in aceeasi perioada din 2022, conform datelor centralizate de Oficiul National al Registrului Comertului (ONRC).Cele mai multe dizolvari au fost inregistrate in Bucuresti, respectiv 5.865 de…

- Un numar de 47.854 de firme au fost radiate la nivel national in primele noua luni din 2023, cu 7,9% mai putine comparativ cu perioada similara a anului trecut, conform statisticilor Oficiului National al Registrului Comertului (ONRC), citate de Agerpres. Cele mai multe radieri au fost inregistrate…

- Numarul societatilor comerciale si al persoanelor fizice autorizate (PFA) intrate in insolventa a scazut cu 7,17% in primele opt luni din 2023, comparativ cu perioada similara a anului trecut, fiind inregistrate 3.975 de insolvente, conform datelor publicate pe site-ul Oficiului National al Registrului…

- Vine criza economica in Romania? Dizolvarile de firme au crescut considerabilNumarul firmelor dizolvate a crescut cu 14,14%, in primele sapte luni din 2023, pana la 22.193, fata de 19.443 in aceeasi perioada din 2022, conform datelor centralizate de Oficiul National al Registrului Comertului (ONRC),…

- Numarul firmelor dizolvate a crescut cu 14,14%, in primele sapte luni din 2023, pana la 22.193, fata de 19.443 in aceeasi perioada din 2022, conform datelor centralizate de Oficiul National al Registrului Comertului (ONRC), scrie Agerpres.Cele mai multe dizolvari au fost inregistrate in Bucuresti,…

- Un numar de 38.332 de firme au fost radiate la nivel national in primele sapte luni din 2023, cu 6,52% mai putine comparativ cu perioada similara a anului trecut, conform statisticilor Oficiului National al Registrului Comertului (ONRC). Cele mai multe radieri au fost inregistrate in municipiul Bucuresti…

- Un numar de 38.332 de firme au fost radiate la nivel national in primele sapte luni din 2023, cu 6,52% mai putine comparativ cu perioada similara a anului trecut, conform statisticilor Oficiului National al Registrului Comertului (ONRC).Cele mai multe radieri au fost inregistrate in municipiul Bucuresti…