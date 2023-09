Stiri pe aceeasi tema

- Producatorul american Tesla a construit primul Cybertruck la uzina de vehicule electrice din Austin, Texas, a anunțat sambata compania intr-un mesaj pe Twitter, dupa doi ani de intarzieri, scrie Reuters.Elon Musk, directorul executiv al Tesla, a expus camioneta in cadrul unei prezentari in 2019, in…

- Continue reading Motivul uluitor pentru care David Popovici a ales sa studieze in Romania. „Multa opulența, mulți oameni fara adapost și mulți oameni bogați care se lauda cu banii lor. Vezi mai multe supermașini in București decat in Milano” at Info real.

- Desi nu se poate lauda cu nivelul de notorietate al altor miliardari, precum Jack Ma sau Pony Ma, fondatorii Alibaba si Tencent, Zhong Shanshan a devenit intr-un timp relativ scurt unul dintre cei mai importanti oameni de afaceri din Asia, cu o avere de a

- Rețeaua politica de conservatori americani condusa de miliardarul Charles Koch a strans peste 70 de milioane de dolari pentru a-i cheltui in cursele politice, a declarat joi un oficial al grupului, avand obiectivul principal de a-l impiedica pe fostul președinte Donald Trump sa obțina nominalizarea…

- Obama a vorbit la un eveniment cu Fundatia Stavros Niarchos unde a subliniat inegalitatea sociala. Fostul presedinte american a vizitat ruinele antice ale Acropolei din Atena, alaturi de familia sa, scrie New York Post. "Te gindesti la ce se intimpla saptamina asta. Exista o potentiala tragedie care…

- Un barbat care pretindea ca este fostul ministru al Justitiei Rodica Stanoiu și cerea bani unor persoane instarite, despre care citea in revista Forbes, este cercetat penal pentru inșelaciune. El spunea ca banii vor ajunge la o tanara cu probleme psihice care are nevoie de ei pentru a-și plati caminul…

- Cinci persoane se aflau la bordul submarinului disparut duminica, in Oceanul Atlantic, cind se indrepta spre epava Titanicului, a anunțat Garda de Coasta a SUA și compania care deține submarinul. Deși o lista oficiala privind identitatea pasagerilor nu a fost inaintata, tabloidului britanic Daily Mail…