Topul celor mai fotografiate destinații turistice din România Clubul Copiilor a facut un top al celor mai populare destinații din Romania de pe instagram. Clasamentul a fost compilat folosind criteriul numarului total de taguri pe Instagram, platforma care are 5 milioane de utilizatori in Romania. Orașele mari precum București, Brașov și Sibiu au fost excluse din acest clasament, deoarece multe dintre postari nu erau legate de activitatea turistica. Top 10 destinații turistice in Romania: #10 Castelul Corvinilor | Numar de hashtags: 21.372; #9 Viscri | Numar de hashtags: 23.942; #8 Salina Turda | Numar de hashtags: 24.547; #7 Delta Dunarii | Numar de hashtags: 65.702;… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Una dintre cele mai mari atracții turistice ale orașului Los Angeles este, astazi, un zid roz (the Pink Wall). Popularitatea cladirii se datoreaza Instagramului, o rețea de socializare cu un miliard de utilizatori la nivel mondial. Turiștii stau și la coada pentru a obține o fotografie cu zidul roz…

- Oamenii din comunitatile care traiesc in Colinele Transilvaniei se pot implica si au puterea de a cere autoritatilor locale prioritizarea investitiilor, a declarat, luni, Carmen Padurean, manager de proiect in cadrul WWF Romania – Fondul Mondial pentru Natura, intr-o conferinta. ,,Oamenii, daca devin…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca valorile de trafic s-au intensificat pe principalele artere rutiere.Astfel, pe DN 1 Ploiesti – Brasov se circula in coloana pe sensul de coborare, in zona localitatii Banesti (din cauza lucrarilor de consolidare a podului…

- Unul dintre cele cunoscute trenuri, Orient Express a ajuns astazi in gara din Sinaia. Aici a fost primit cu mare fast, dupa care si a continuat traseul spre Gara de Nord din Bucuresti. Potrivit Club Feroviar.ro, garnitura a ajuns la statia Curtici Frontiera duminica la ora 17,17, la Alba Iulia a fost…

- Ciclonul din Mediterana care a lovit Europa ajunge si in Romania. Meteorologii anunta ploi abundente, dar si temperaturi de pana la 28 de grade. Cald si frumos luni, vreme de plimbare și la malul marii, unde vor fi 17-18 grade. Nu ploua in sud-estul țarii și temperaturile sunt destul de ridicate, potrivite…

- Rezervarile in tara pentru minivacanta de 1 Mai sunt anul acesta de 4 ori mai multe fata de acelasi interval din 2022, arata datele unei platforme hoteliere. Cele mai populare destinatii sunt cele alese in mod recurent de turisti: Brasov, Mamaia, Sibiu, Bucuresti, Sovata, Oradea, Sinaia, Timisoara,…

- ”Este oficial: cu ocazia zilei de 1 Mai, s-a dat startul sezonului de vacante in Romania! Cantitatea de precipitatii in Ziua Muncii se anunta a fi una redusa, in timp ce temperaturile se anunta a fi moderate, cu maxime de 15-20 de grade in principalele orase ale tarii, astfel ca romanii si-au facut…

- Rezervarile inregistrate pentru minivacanta de 1 Mai din acest an sunt de 4 ori mai multe decat in aceeasi perioada a anului trecut, cand nu a fost un weekend prelungit de Ziua Muncii, potrivit platformei hoteliere online Travelminit.ro. Cele mai populare destinatii pentru minivacanta de 1 Mai sunt…