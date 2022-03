Topul celor mai bune licee din Romania in funcție de notele minime de admitere. In Romania exista mai multe licee unde notele minime de admitere sunt pana in 9.90. Doar anumiți elevi pot ajunge acolo, iar nume de seama le-au absolvit. Pe primul loc este un liceu din Capitala. Topul celor mai bune licee din Romania in funcție de notele minime de admitere Este vorba despre Colegiul National Sf. Sava, unde ultima medie de admitere la matematica informatica, profilul real, bilingv, a fost 9,98. La stiintele naturii s-a intrat cu o medie de 9,84, iar la filologie cu 9,67. Colegiul National Sf. Sava…