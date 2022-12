Topul căutărilor Google România, în 2022. Ce i-a interesat pe români Google Romania a anunțat, astazi, cele mai populare idei de cautare pe anul 2022. Chiar daca in top se gasesc și cautari previzibile, cum ar fi „Ucraina”, exista și interogari ieșite din comun. Faptul ca Romania are granița cu Ucraina, care pe 24 februarie a fost atacata de Rusia, a facut ca numele țarii vecine sa fie cel mai cautat cuvant pe Google, in 2022. In top 10 cele mai populare cautari se mai afla și alți termeni legați de razboi: „Rusia” și „Vladimir Putin”. Pe poziția a doua in topul celor mai populare cautari a fost „recensamantul”. Pe poziția a treia s-a situata „Regina Elisabeta”.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

