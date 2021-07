Topirea gheţarilor a dus la formarea a peste 1.000 de lacuri în Alpii elveţieni în ultimele două secole In mai putin de doua secole, incalzirea climatica a remodelat profund peisajul Alpilor elvetieni, unde topirea ghetarilor a dus la formarea a peste 1.000 de lacuri, transmite luni AFP. O noua inventariere a lacurilor glaciare elvetiene a dezvaluit ca "de la sfarsitul micii ere glaciare, din jurul anului 1850, aproape 1.200 de noi lacuri si-au facut aparitia in regiuni din Alpii elvetieni. Aproximativ 1.000 dintre acestea exista si in prezent, conform https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1002/esp.5193 realizat de Institutul federal elvetian pentru stiinta si tehnologia apei (EAWAG), Universitatea… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

