- Filmul "Ant-Man and the Wasp", cel mai recent opus al studioului Marvel, a debutat pe primul loc in box office-ul nord-american, potrivit estimarilor publicate duminica de compania Exhibitor Relations, informeaza AFP. Acest lungmetraj, cu Paul Rudd si Evangeline Lilly in rolurile principale, a obtinut…

- Pelicula ''Jurassic World: Fallen Kingdom'' se mentine pe primul loc in box-office-ul nord-american in cea de-a doua saptamana de la lansare, potrivit cifrelor provizorii publicate duminica de compania Exhibitor Relations, informeaza AFP. Actiunea acestui cel de-al cincilea episod al…

- Filmul de animatie produs de studiourile Pixar ''Incredibles 2'', continuarea aventurilor supereroilor din prima pelicula a seriei lansata acum 14 ani, a realizat incasari record, de 180 de milioane de dolari, in primul weekend pe marile ecrane din Statele Unite si Canada, potrivit cifrelor…

- "Solo", cel mai recent episod din saga Star Wars, se mentine pe primul loc in box-office-ul nord-american, dar cu incasari sub asteptari, potrivit estimarilor provizorii publicate duminica de compania Exhibitor Relations si preluate de AFP. "Solo: A Star Wars Story", blockbusterul studiourilor Disney,…

- Pelicula ''Solo: A Star Wars Story'' s-a instalat in acest weekend in fruntea box-office-ului nord-american cu incasari sub asteptari, potrivit estimarilor provizorii publicate duminica de compania Exhibitor Relations si preluate de AFP. Noul film din saga Star Wars, ''Solo:…

- Blockbusterul ''Avengers: Infinity War'' a fost detronat din fruntea box-office-ul nord-american de ''Deadpool 2'', un alt film cu supereroi, dar foarte diferiti, mai glumeti si mai disfunctionali, care obtinut incasari de 125 de milioane de dolari in acest weekend, potrivit…

- Filmul cu supereroi ''Avengers: Infinity War'' s-a plasat in fruntea box-office-ului nord-american in acest weekend cu incasari record in primele zile de la lansare, informeaza AFP. Filmul, care reuneste cea mai mare parte a supereroilor universului Marvel intr-o lupta…

- Filmul horror ''A Quiet Place'' a revenit in fruntea box-office-ului nord-american in acest weekend, dupa ce saptamana trecuta a pierdut locul intai in favoarea lungmetrajului de actiune ''Rampage'', relateaza AFP. Filmul lui John Krasinski a avut incasari de 22 de…