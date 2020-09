Top: Cine va fi fotbalistul cel mai bine plătit al planetei Revista economica americana Forbes a publicat topul fotbalistilor cu cele mai mari venituri in acest an. Numele aflate in top nu reprezinta o surpriza, doar faptul ca s-au atins performanțe intr-un an dificil din punct de vedere financiar poate fi surprinzator. Leo Messi va fi fotbalistul cel mai bine platit al planetei la finalul acestui an, cu venituri totale de 126 de milioane de dolari. Cea mai mare parte din aceasta suma, adica 92 de milioane, o reprezinta salariile pentru sezonul abia inceput. Celelalte 34 de milioane provin din parteneriate si contracte de sponsorizare. Starul argentinian… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

