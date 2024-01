Top 5 SPA-uri din România pentru Ziua Îndrăgostiților (P) Conținut oferit de: Partener extern. Odata cu apropierea Zilei Indragostiților, mulți iși pun intrebarea: cum sa celebreze aceasta ocazie intr-un mod cu adevarat memorabil? Pentru cei care doresc o escapada romantica, SPA-urile din Romania ofera o gama diversificata de experiențe. Iata topul nostru al celor mai bune cinci SPA-uri din țara, unde puteți sarbatori Ziua Indragostiților intr-un mod cu adevarat special. 1. Therme București Pentru o experiența de lux și relaxare totala, Therme București este alegerea perfecta pentru Ziua Indragostiților. Situat la doar cațiva kilometri de centrul orașului,… Citeste articolul mai departe pe ziarulclujean.ro…

Sursa articol si foto: ziarulclujean.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Conținut oferit de: Partener extern. ”Blue Monday”, cea mai deprimanta zi a anului, va fi marcata printr-un ”Maraton de stare de bine”! Evenimentul este primul de acest gen din Romania și este organizat la inițiativa Clinicii Psihoconfort din București, impreuna cu Dr. Maria Roman, medic primar psihiatru…

- Romania a pierdut meciul cu Spania la Campionatul European de Handbal masculin, dupa un inceput de partida curajos, in care au avut chiar conducerea la un moment dat, Romania pierde in final in fața Spaniei, cu 24-36 (17-12) la EHF Euro 2024. Cu zero puncte dupa primele doua jocuri, tricolorii mai…

- Conținut oferit de: Partener extern. Industria iGaming a fost presarata cu nenumarate tendințe in acest an, an care pare ca a adus un foarte mare succes tuturor operatorilor de cazinouri online. Printre aceștia se numara și DonCasino , una dintre cele mai populare platforme de jocuri de noroc din Romania.…

- Conținut oferit de: Partener extern. Inchirierea unei mașini devine din ce in ce mai populara in randul șoferilor din Romania, fie ca este vorba de o vacanța sau de o calatorie de afaceri. Cu o experiența de peste 10 ani in domeniul inchirierilor auto, TopCarRentals.ro este alegerea de incredere pentru…

- Conținut oferit de: Partener extern. Centrokinetic, rețeaua de clinici de ortopedie și recuperare medicala, inființata in 2017 de medicul Andrei Bogdan, a inaugurat recent prima unitate in Cluj-Napoca. Este cea de-a patra locație existenta in Romania și prima in afara Capitalei. Pacienții cu probleme…

- Conținut oferit de: Partener extern. Romania, cu peisajele sale pitorești, bogata sa istorie și cultura diversificata, a devenit tot mai atractiva pentru turiști din intreaga lume. In ultimii ani, țara a experimentat o creștere semnificativa in numarul de vizitatori straini, contribuind astfel la dezvoltarea…

- Conținut oferit de: Partener extern. Cluj-Napoca este unul dintre cele mai apreciate și bine cotate orașe din țara pe toate planurile, de la educație, la nivelul de trai sau incarcatura culturala. Situat in regiunea istorica a Transilvaniei, este unul dintre cele mai mari orașe din țara, fiind un centru…

- Conținut oferit de: Partener extern. Cluj, Romania – Preparandu-se pentru cel mai anticipat eveniment de cumparaturi al anului, ROSA invita gurmanzii sa se alature celebrarii Black Friday in stil autentic. Vineri, pe data de 10 noiembrie 2023, intre orele 14:00 – 17:00, ROSA va oferi o shaorma gratuita…