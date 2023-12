Stiri pe aceeasi tema

- TAS a anunțat, oficial, ca incepe procesul Simonei Halep. Sportiva de 32 de ani, suspendata 4 ani pentru dopaj, va fi audiata in perioada 7-9 februarie. Pe 12 septembrie, Simona Halep a fost suspendata vreme de 4 ani pentru doua incalcari ale regulamentului antidoping, utilizarea unei substanțe interzise,…

- Rasturnare de situație. Manastirea n-a fost acuzata chiar degeaba. Trei bacterii periculoase au fost descoperite in borsul de peste oferit pacientilor de la Spitalul Murgeni, unde trei oameni au murit. Analizele preliminare demonstrau ca probele examinate nu erau contaminate, insa un document oficial…

- Victimele violenței domestice acceseaza serviciul de urgența din cadrul Spitalului Județean de Urgența ca urmare a agresiunilor suferite sau a altor urgențe medicale asociate. Victimele violenței in familie pot prezenta leziuni clare sau doar semne ale unor forme de abuz fizic. Din cauza unor temeri…

- Lolrelai a povestit, de curand, pe Instagram ca trece printr-o perioada dificila de o saptamana. Blondina spune ca nu este deloc in forma maxima și ca foarte puține persoane au știut prin ce trece, iar recent a impartașit cu fanii ca se confrunta cu probleme.

- Sandro Tonali (23 de ani), mijlocașul lui Newcastle, așteapta verdictul dupa ce a recunoscut in fața procurorilor c-a pariat pe meciuri de fotbal la agenții ilegale. Daca va primi un an de suspendare, nu va mai lua salariul de 8 milioane de euro plus bonusuri și va fi separat de restul colegilor. Meciul…

- Azomures a transmis, joi, precizari, dupa ce mai multi muncitori ai unei companii contractate pentru efectuarea de lucrari pe platforma au acuzat probleme respiratorii. ”Am luat legatura cu echipele de medici care ii au in ingrijire pe angajatii companiei care au efectuat lucrari la echipamentele de…

- 7 din 10 romani trec printr-o perioada dificila din punct de vedere emoțional. Ce probleme ii preocupa cel mai mult. Sondaj 7 din 10 participanți la cel mai recent sondaj derulat de eJobs Romania declara ca, in prezent, traverseaza o perioada dificila din punct de vedere emoțional. Factorul care iși…

- Sectia de Gastroenterologie a Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Craiova , condusa de profesorul universitar Ion Rogoveanu, este pregatita sa primeasca pacienti cu toate tipurile de afecțiuni digestive sau hepatice. Echipa medicala, dar si dotarile de care dispune sectia, pot oferi pacientilor cele…