Stiri pe aceeasi tema

- Casa Nationala a Asigurarior de Sanatate (CNAS) precizeaza, referitor la concediul medical pentru carantina, in contextul riscurilor de infectare cu coronavirus, ca certificatele pot fi emise la o data ulterioara, dar numai pentru luna in curs sau luna anterioara, iar durata acestor concedii nu se cumuleaza…

- CNAS a transmis, joi, o serie de clarificari cu privire la acordarea concediului medical și a indemnizației pentru carantina, intre acestea numarandu-se faptul ca durata concediilor medicale pentru carantina nu se cumuleaza cu durata concediilor medicale pentru alte afecțiuni.

- Combaterea noului coronavirus a fost o lupta impotriva necunoscutului pentru medici. Cum ataca organismul uman? Care sunt simptomele? Cum il tratezi pe bolnavul care are coronavirus? Medici de la Spitalul Jinyintan, din Wuhan, incep sa ofere raspunsuri. O analiza detaliata a primilor 99 de pacienți…

- Politistii efectueaza cercetari pentru ucidere din culpa dupa ce un detinut a decedat din cauza unor afectiuni medicale, la Penitenciarul Targu Jiu, au informat, luni, reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Gorj. "Un barbat de 45 de ani a decedat ca urmare a unor afectiuni…

- Spre deosebire de anii precedenți, cand crizele biliare ii aduceau pe cei mai mulți dintre timișoreni la spital de Craciun, patologia prezentata anul... The post Urgențe medicale de Sarbatori: ce afecțiuni au fost mai frecvente appeared first on Renasterea banateana .

- Serviciile medicale private au cunoscut o crestere spectaculoasa in ultimii ani. O cercetare realizata in noiembrie anul acesta in mediul urban arata motivele exacte pentru care romanii prefera sa mearga in privat.

- Un raport din septembrie din jurnalul medical BMC Public Health, susținut de Universitatea College London, arata ca numarul de tineri cu varste cuprinse intre 16 și 24 de ani, care nu beau alcool, a crescut de la 18% in 2005 la 29% in 2015. Aceiași tineri prefera berea fara alcool. Descoperirile au…