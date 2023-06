Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile indiene fac eforturi pentru a indeparta urmarile accidentului feroviar de vineri seara, in care au murit 275 de oameni. 1.200 au fost raniti, unii grav. Numarul deceselor a fost revizuit in minus dupa ce s-a constatat ca unele corpuri au fost numarate de doua ori.

- O catastrofa feroviara in India a dus la moartea a peste 280 de oameni iar bilanțul final al accidentului nu este inca stabilit. Se pare ca un vagon al unui tren de pasageri a deraiat și s-a ciocnit cu un alt tren de pasageri, de mare viteza. Un al treilea tren, de marfa, a fost și el implicat in același…

- Aproape jumatate de milion de indieni au zburat intr-o singura zi consemnand un record pentru traficul aerian din India, potrivit BBC.Statistica arata ca 456.082 de pasageri au zburat intr-o singura zi, duminica, pe 30 aprilie. In aceeași zi ,2.978 de avioane au decolat din intreaga țara. Fii…

- Arcturus, tulpina numita științific XBB.1.16, reprezinta deja unul din 40 de cazuri noi de Covid. Noua tulpina Covid s-a raspandit in toate regiunile Angliei, cu o singura excepție, scrie Daily Mail. Pana acum, aproximativ 135 de cazuri au fost identificate in Regatul Unit, in condițiile in care India…

- O varianta de Covid, care face ravagii in India, a omorat deja cinci oameni și in Marea Britanie, au anunțat autoritațile. Arcturus reprezinta deja unul din 40 de cazuri noi de Covid, iar șefii din domeniul sanatații dezvaluie ca noua tulpina super-infecțioasa s-a raspandit in toate regiunile Angliei,…

- 25 de credincioși au cazut joi, in fantana, dupa ce podeaua care o acoperea s-a surpat sub ei. Dintre aceștia 12 au fost salvați la timp, a anunțat poliția, potrivit The Guardian . Incidentul a vut loc in orașul Indore, din centrul țarii. „Am recuperat opt cadavre și am salvat aproape o duzina (12 oameni)”,…

- Cel puțin 12 persoane au fost ucise și peste 200 au fost ranite dupa un cutremur puternic care s-a produs ieri in Afganistan, fiind resimțit și in Pakistan și India. Cutremurul cu magnitudinea de 6,5 a distrus cladiri și a dus la alunecari de teren."A fost inspaimantator.

- Catalin Maruța a avut o prima reacție dupa ce actorul Andrei Aradits și soția lui au divorțat dupa 17 ani . In emisiunea lui de la Pro TV, prezentatorul a dezvaluit ca el știa de mai multe vreme de separarea celor doi. Ieri, 14 februarie, in emisiunea „La Maruța” de la Pro TV invitat a fost Jorge. In…