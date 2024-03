Top 10 țări de unde se importă în județul Mureș Conducerea Direcției Județene de Statistica Mureș a anunțat, recent, prin intermediul unui comunicat de presa, lista principalelor țari partenere ale agentilor economici din judet cu activitate de comert exterior, la import, in primele 10 luni ale anului 2023. Potrivit sursei citate, ponderea cea mai importanta a importurilor provin din urmatoarele țari: Germania (415,4 milioane de … Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Conducerea Direcției Județene de Statistica Mureș a anunțat, recent, prin intermediul unui comunicat de presa, lista principalelor țari partenere ale agentilor economici din judet cu activitate de comert exterior, la export, in primele 10 luni ale anului 2023. Potrivit sursei citate, acestea sunt: Germania…

- Conducerea Direcției Județene de Statistica Mureș a anunțat recent, prin intermediul unui comunicat de presa, ca in decursul anului agricol 2023 de pe terenurile agricole din județul Mureș s-au obtinut 894.150 de tone de cereale, iar din acestea 193.850 de tone de grau, 646 de tone de secara, 50.682…

- Consilierii județeni au aprobat marți, 27 februarie, cu prilejul unei ședințe extraordinare de lucru desfașurata online, participarea Consiliului Judetean Mures la organizarea, desfasurarea si finantarea activitatilor culturale si sociale de interes public judetean al caror inițiator nu este autoritatea…

- Administratorii bazei sportive si de agrement din statiunea Sugas Bai au mentionat ca partia mare, in lungime de 560 de metri, si-a suspendat activitatea incepand de luni, la numai trei zile dupa ce a fost deschisa, insa pe partia mica se poate schia in continuare. Si partia de schi Oprea din localitatea…

- Din 28 martie, compania aeriana low-cost maghiara va elimina doua dintre cele patru destinații ale sale de pe Aeroportul Internațional Transilvania de la Targu Mureș. In timpul verii, nu va zbura in Germania, suspendandu-și ambele zboruri catre Memmingen și Dortmund. Unele destinații vor disparea și…

- Nationala masculina de handbal a Romaniei, antrenata de selectionerul spaniol Xavier Pasqual, evolueaza in grupa B a Campionatului European, care este gazduit de Germania, in intervalul 10-28 ianuarie. Adversarele tricolorilor de la „SAP Arena" din Mannheim, sunt: Spania, Austria si Croatia. Primele…

- Elevii și preșcolarii din 450 de unitați de invațamant vor beneficia și in acest an de Programul „Masa calda". Proiectul a fost inclus in Programul Național „Masa sanatoasa" și a fost aprobat de Guvern. Beneficiarii programului sunt preșcolari și elevi din comunitați cu risc de excluziune și abandon…

- Berlinul a expulzat un irakian in varsta de 20 de ani in tara sa natala, acesta fiind suspectat ca planuia sa comita un atentat terorist la un targ de Craciun din Germania, a informat sambata Ministerul de Interne al landului Saxonia-Anhalt, relateaza dpa. Barbatului, a carui identitate nu a fost dezvaluita,…