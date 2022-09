Top 10 filme de Craciun pe care sa le vezi cu familia pe Netflix sau HBO Go. Se apropie sarbatorile de iarna, iar daca vrei sa urmarești un film bun de craciun ai de unde alege. Iata top 10 filme de Craciun pe care le poți urmari pe Netflix: A Boy Called ChristmasA Castle for ChristmasSingle All the wayJingle Jangle: A Christmas JourneyDash & LilyDance Dreams: Hot Chocolate NutcrackerOperation Christmas DropThe App That Stole ChristmasHolidateA Christmas Story 2 (2012) Și pe HBO Go gasești de asemenea filme de Craciun interesante pentru familie, unele mai vechi, altele mai noi: Four Christmases…