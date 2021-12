TOP 10 Cele mai valoroase companii din lume în 2021: China iese în afara topului dominat de giganții tech americani Noi date arata ca Tencent Holdings și Alibaba Group au ieșit din topul celor mai valoroase 10 companii din lume în funcție de capitalizarea de piața, lasând China fara nicio companie pe lista, anunța Nikkei Asia.



La sfârșitul lui 2020 gigantul tech Tencent era pe a șaptea poziție în aceasta lista în timp ce Alibaba, compania de comerț online fondata de Jack Ma, era pe locul 9, potrivit datelor QUICK-FactSet.



În luna februarie a acestui an Tencent a urcat înca o poziție înainte ca valoarea sa de piața sa se prabușeasca cu aproximativ… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

