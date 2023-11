Top 10 cei mai bogați români în 2023. Cine i-a luat locul lui Ion Țiric Numarul celor mai bogați romani a crescut de la 50 la 55, reflectand o expansiune semnificativa in ultimii ani. Ion Țiriac a pierdut locul 1. Aceasta cifra se dubleaza in comparație cu perioada pre-pandemie și se tripleaza fața de acum un deceniu, conform datelor prezentate in premiera de Forbes Romania. Topul Forbes al celor mai bogați oameni din Romania in 2023 include 30 de miliardari in lei, dintre care patru sunt noi fața de anul precedent. Majoritatea au inregistrat creșteri semnificative ale averilor personale, unii urcand spectaculos in clasament datorita performanțelor financiare remarcabile.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Lista celor mai bogați romani a cunoscut o expansiune semnificativa in ultimii ani, reflectand o dublare fața de perioada pre-pandemie și o triplare comparativ cu acum un deceniu. Potrivit datelor prezentate in premiera de Forbes Romania , numarul de persoane cu o avere neta de cel puțin 500 de milioane…

- Ion Țiriac nu mai este cel mai bogat roman! Fostul mare jucator de tenis a fost detronat de un antreprenor, a carui avere a explodat anul acesta. Daniel Dines se afla, in acest moment, pe primul loc in topul celor mai bogați romani, cu o avere de 2,1 miliarde de dolari. Ion Țiriac in urmeaza indeaproape,…

- Anastasia Soare a postat imagini uluitoare de la ziua de naștere a lui Kris Jenner. „Regina Sprancenelor” este prezenta in fiecare an la aceasta zi speciala a vedetei. Iata ce postare a facut aceasta pe rețelele de socializare!

- ”Chimcomplex informeaza investitorii in legatura cu retragerea lui Stefan Vuza din functia de director general incepand cu data de 31.10.2023 si initierea implementarii strategiei societatii de recrutare (inclusiv la nivel international) si de numire a unui nou director general, in urmatoarele 6 luni.…

- In data de 17 octombrie a avut loc, sub conducerea Prefectului județului Suceava Alexandru Moldovan in calitate de președinte, ședința de lucru a Comisiei județene pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor. Pe ordinea de zi au fost incluse 80 lucrari elaborate de catre…

- Specialiștii in securitate informatica de la Bitdefender au descoperit o serie de atacuri de tip stream-jacking care vizeaza platforma YouTube și devin din ce in ce mai raspandite. Prin clonarea conturilor oficiale ale unor persoane publice, precum Elon Musk , atacatorii cibernetici cauta sa inșele…

- Investițiile in localitatea argeșeana Bogați sunt de cea mai inalta anvergura! Vorbim despre asfaltarea numai puțin de 30 de strazi și construirea de doua poduri foarte importante pentru infrastructura comunei. ”Avem aprobat un proiect de 280 miliarde lei vechi pentru construirea a 2 poduri și 30 de…

- Romina Ferrari, nascuta Gingașu, in varsta de 34 de ani și miliardarul Piero Ferrari, in varsta de 78 de ani au fost prezenți la premiera filmului „Ferrari”, dedicat fondatuoului impreiului auti și tatal lui Piero. Cu o avere de peste 6,5 miliarde de euro, Piero Ferrari i-a daruit soției o bijuterie-capodopera…