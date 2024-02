Stiri pe aceeasi tema

- Investiție record pentru o axa rutiera importanta care va lega nordul de sudul Galațiului. 60 de kilometri de drum vor fi modernizați de la zero cu 75 de milioane de euro. Este vorba despre o axa rutiera care strabate județul Galați de la nord la sud. Autoritațile județene au semnat joi, 25 ianuarie…

- PLANURI… Una dintre ultimele dorinte ale sculptorului vasluian era sa faca un muzeu al satului in comuna Pungesti, locul in care s-a nascut. Artistul a marturisit intr-un interviu acordat postului public de televiziune TVR Cultural ca avea planuri in acest sens: „Am copilarit in Moldova, undeva intr-un…

- GHINION PENTRU UN MOLDO-ROMAN… Un individ de 27 de ani, de cetațenie moldo-romana, a incercat sa treaca granița in R.Moldova, pe la Albița, știind ca pe urmele sale sunt anchetatorii din Germania. Barbatul este acuzat ca ar fi savarșit o tentativa de omor, intr-un oraș din țara respectiva, motiv pentru…

- DUBLA MASURA… E mare vanzoleala in ultimele zile printre condamnații romani, fugiți peste granița, inainte de a-și afla pedepsele in diversele dosare penale! Ministrul Justiției, Alina Gorghiu, a anunțat cu aplomb ca este cu ochii pe fugații penali, motiv pentru care, cu satisfacție, a publicat și o…

- TUPEU DE CRACIUN… Polițiștii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Albița au descoperit asupra unui barbat, cu cetațenie R. Moldova, o carte de identitate cu insemnele autoritaților din Romania, care era falsa! Descoperirea a avut loc pe 27 decembrie a.c., in jurul orei 18.30, la…

- AUTOBUZE, DA … INFRASTRUCTURA, BA! La Barlad au sosit autobuzele electrice, semn ca orasul vrea sa intre in forta in era „Eco”! Numai ca, la o privire mai atenta, localnicii pot vedea ca infrastructura necesara functionarii acestora este departe de a fi terminata. Mai exact, nu sunt multe chestii gata…

- Un val de aer polar aduce ninsori puternice și viscol. Se circula greu, in șapte județe din țara, unde este lapovița și ninsoare. Frigul s-a instalat deja, iar temperaturile sunt mai scazute decat ar fi normal la inceputul lunii decembrie. Peisaj de iarna in aproape toata țara. Este alerta de lapovița…

- ANUNȚ IMPORTANT!… Din cauza unor situații inedite, avand in vedere și vremea, evenimentul “Comemorarea Victimelelor Accidentelor Rutiere” din acest an, va avea loc la ora 12.00, pe Platoul Hotelui “Moldova” din Barlad,pe 19 noiembrie! Vom avea și o slujba pentru comemorarea celor dragi, oficiata de…