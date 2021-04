Stiri pe aceeasi tema

- Liderul Partidului Democrat, Pavel Filip, declara ca PD nu va vota un candidat la funcția de premier susținut de Șor. Ce ține de candidatura Maiei Sandu, Filip susține ca urmeaza sa aiba discuții cu Igor Grosu pentru a vedea adevarata intenție și daca nu va veni sa solicite zero voturi. Totodata, liderul…

- Fostul premier Mihai Tudose prezinta calculele mai putin cunoscute pe tema Planului National de Redresare si Rezilienta. Odata cu cresterea contributiei Romaniei la bugetul UE, profitul Romaniei in urma PNRR ar urma sa fie de cel mult 480 ed milioane de euro pe an. Asta daca absorbtia fondurilor…

- In ultima vreme, spațiul public a fost invadat de istericale, demagogie și impostura, in locul faptelor sau bunelor intenții prezentate sub forma de proiecte, legi sau propuneri. Se urla mai mult decat se comunica, se arunca vorbe anapoda și se vorbește foarte puțin despre fapte.Ori faptele unui politician…

- Este puțin probabil ca persoanele vaccinate anti-Covid sa repete vaccinarea in acest an, a declarat Beatrice Mahler, managerul Institutului „Marius Nasta” din București. Ea a explicat ca informațiile de pana acum arata ca imunitatea este asigurata pana la opt luni. Cercetarile continua, astfel incat…

- Aureliu Ciocoi susține ca va asigura interimatul pana in momentul in care noul premier impreuna cu garnitura de miniștri vor depune juramantul. In prezent, are 2 birouri, iar ziua de munca incepe la 7 la guvern pana la 16 și o incheie la MAEIE. Declarațiile au fost facute in cadrul emisiunii „ Puterea…

- O posibila ordonanta de urgenta pregatita de Guvern starneste un val de nemultumiri in randul primarilor. Kereskenyi Gabor, primarul din Satu Mare, critica decizia Ministerului Sanatatii de a pasa responsabilitatea pregatirii centrelor de vaccinare in sarcina primariilor

- Resursele planetei nu sunt nelimitate, asa ca noi suntem indemnati sa reciclam cat mai mult si cat mai corect, atat pentru a proteja mediul inconjurator, dar si pentru a proteja materiile prime care exista in jurul nostru. Cu relativ putin efort de a separa gunoiul, putem ajuta la reducerea poluarii,…

- CU FRANA DE MANA TRASA… Premierul Florin Cițu, a afirmat, marți, intr-o ședința online cu prefecții, ca Guvernul intenționeaza ca de la jumatatea saptamanii viitoare sa inceapa etapa a doua de vaccinare anti-COVID-19. Șeful Executivului a subliniat ca in unele zone din țara procesul de vaccinare nu…