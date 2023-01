Aproximativ 2,8 tone de carne au fost retrase de la consum de inspectorii de la Protecția Consumatorului, in urma extinderii verificarilor la furnizorii restaurantelor din zona Piata Alba Iulia, din Capitala, a anunțat, sambata, Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC). Seful ANPC, Horia Constantinescu, face referire la o practica a unor firme olandeze de a […] The post Tone de carne expirata, confiscata de Protecția Consumatorului de la furnizorii restaurantelor din Piața Alba Iulia din Capitala appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro…